"Квартет" проведет встречи в Иерусалиме 26 октября

Ближневосточный "квартет" по урегулированию палестино-израильского конфликта проведет встречи в Иерусалиме 26 октября.

"Условлено, что 26 октября спецпредставители "квартета" встретятся в Иерусалиме с обеими сторонами с тем, чтобы попытаться продвинуться в направлении возобновления переговоров на известной международно-правовой основе, подтвержденной в заявлении "четверки" 23 сентября этого года в Нью-Йорке", - сообщил официальный представитель МИД России Александр Лукашевич.

"Квартет" - США, Россия, ЕС и ООН – встретятся отдельно с палестинской и израильской сторонами, и обсудят вопрос запуска переговорного процесса между ними.

Палестина прекратила переговоры с Израилем в сентябре 2010 года из-за продолжающегося израильского строительства на оккупированных палестинских территориях - Западном берегу реки Иордан и Восточном Иерусалиме.