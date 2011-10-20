Расследование беспорядков на Манежной площади завершено

Тверской суд Москвы завершил расследование по делу о беспорядках на Манежной площади в декабре 2010 года.

Как сообщил РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Дмитрий Аграновский, прения назначены на 25 октября.

Ранее в четверг суд допросил по этому делу последнего обвиняемого Руслана Хубаева, который заявил, что не принимал участие в организации беспорядков на Манежной.