Расследование беспорядков на Манежной площади завершено
- 20 октября 2011
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Тверской суд Москвы завершил расследование по делу о беспорядках на Манежной площади в декабре 2010 года.
Как сообщил РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Дмитрий Аграновский, прения назначены на 25 октября.
Ранее в четверг суд допросил по этому делу последнего обвиняемого Руслана Хубаева, который заявил, что не принимал участие в организации беспорядков на Манежной.