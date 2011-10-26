Нарышкин: Лужков неэффективно управлял Москвой
- 26 октября 2011
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Юрий Лужков на посту мэра Москвы неэффективно управлял столицей, заявил руководитель администрации президента России Сергей Нарышкин.
Он также назвал "запредельным" уровень коррупции, допущенной Лужковым и его окружением.
Заявление Нарышкина прозвучало как ответ бывшему мэру на обвинения в адрес новых столичных властей, высказанные им в интервью телеканалу "Дождь".
В частности, по словам Лужкова, сейчас в Москве происходит "просто бешеный распил собственности города".