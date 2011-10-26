Нефть дорожает на фоне ожиданий от саммита в Брюсселе

Нефть дорожает в среду на фоне ожиданий положительных итогов саммита лидеров стран ЕС в Брюсселе.

Стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на торгах в Нью-Йорке по состоянию на 08.52 мск выросла на 0,3 доллара, или на 0,32% - до 93,47 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,37 доллара, или на 0,33% - до 111,29 доллара за баррель.

"Нефтяной рынок продемонстрировал существенный подъем перед началом саммита ЕС, - отмечает старший аналитик CMC Markets в Сиднее Рик Спунер. - Инвесторы все больше склоняются к тому, что нас скорее ждут слабые темпы роста экономики, чем рецессия, и закладывают изменившиеся ожидания в стоимость нефти".

Лидеры стран Евросоюза в среду проведут очередной саммит, на котором обещают согласовать план преодоления долгового кризиса.