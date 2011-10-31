Абрамович: Березовский одержим манией величия
- 31 октября 2011
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Роман Абрамович заявил в лондонском суде, что считает Бориса Березовского человеком, одержимым манией величия.
Выступая в Высоком суде, Абрамович опроверг, что соглашение о покупке "Сибнефти" в 1995 году, якобы заключенное между ним, Березовским и Бадри Патаркацишвили, предусматривало 50-процентное разделение компании между ним и партнерами.
Объектом спора в суде Лондона стал ряд российских активов, стоимость которых Березовский оспаривает.
В частности, Березовский заявил, что был вынужден продать в 2000-2003 годах некоторые активы по заниженной цене из-за давления и угроз со стороны Абрамовича.