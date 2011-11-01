Скончалась мать госсекретаря США Хиллари Клинтон

В ночь на вторник ушла из жизни мать Госсекретаря США Хиллари Клинтон Дороти Родэм. Ей было 92 года.

В заявлении семьи Клинтон сказано, что Дороти скончалась в окружении родных и близких.

"Дороти навсегда останется в памяти любящих ее дочери и зятя Хиллари Родэм Клинтон и Билла Клинтона, ее сыновей и невесток Хью и Марии Родэмов, Тони и Меган Родэмов, ее внуков Захари Родэм, Фионы Родэм, Челси Клинтон и ее мужа Марка Мезвински. У нее остается множество друзей из разных периодов ее жизни и различных мест, где она жила, друзья в Калифорнии, с которыми она познакомилась в старших классах школы, друзья из Литтл-Рок и Вашингтона, с которыми она путешествовала, ее бывшие врачи, ставшие друзьями, из больницы имени Джорджа Вашингтона, люди, с которыми она познакомилась через детей и внуков и которые стали и ее друзьями", - говорится в заявлении семьи.