Власти КНР осудили самоубийства буддийских монахов
- 4 ноября 2011
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Министерство иностранных дел Китая осудило буддийских монахов, устраивающих акты самосожжения в знак протеста против того, что Тибет находится под контролем КНР.
Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Хун Лэй на пресс-конференции в Пекине. Накануне на западе страны акт самосожжения совершила буддийская монахиня.
Она стала 11-м по счету представителем буддийского духовенства, совершившим самоубийство в знак политического протеста.