Власти КНР осудили самоубийства буддийских монахов

Министерство иностранных дел Китая осудило буддийских монахов, устраивающих акты самосожжения в знак протеста против того, что Тибет находится под контролем КНР.

Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Хун Лэй на пресс-конференции в Пекине. Накануне на западе страны акт самосожжения совершила буддийская монахиня.

Она стала 11-м по счету представителем буддийского духовенства, совершившим самоубийство в знак политического протеста.