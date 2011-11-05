Все 45 китайских шахтеров извлечены на поверхность
- 5 ноября 2011
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
Google+Поделиться сообщением в Google+
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне
Последний из 45 шахтеров, блокированных под землей из-за сдвижения пород, поднят на поверхность в центральной части Китая.
Состояние некоторых горняков тяжелое, однако опасений за их жизнь нет, передают местные СМИ.
Спасательная операция продолжалась два дня, 14 шахтерам удалось выбраться самим практически сразу, еще семь были вытащены на поверхность ранее.
Всего в шахте на момент обвала находились 75 человек, восемь из них погибли, один числится пропавшим без вести.