Все 45 китайских шахтеров извлечены на поверхность

Последний из 45 шахтеров, блокированных под землей из-за сдвижения пород, поднят на поверхность в центральной части Китая.

Состояние некоторых горняков тяжелое, однако опасений за их жизнь нет, передают местные СМИ.

Спасательная операция продолжалась два дня, 14 шахтерам удалось выбраться самим практически сразу, еще семь были вытащены на поверхность ранее.

Всего в шахте на момент обвала находились 75 человек, восемь из них погибли, один числится пропавшим без вести.