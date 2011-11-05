"Манчестер Юнайтед" назвали трибуну именем тренера

Футбольная команда "Манчестер Юнайтед" воздала должное своему заслуженному менеджеру Алексу Фергюсону, назвав в его честь трибуну на домашнем стадионе "Олд Траффорд".

В воскресенье исполняется 25 лет с тех пор, как Фергюсон начал тренировать нынешних чемпионов английской Премьер-лиги.

Под началом Фергюсона команда выиграла порядка 40 кубков.