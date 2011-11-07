Правительство Ставрополья отправлено в отставку
- 7 ноября 2011
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Губернатор Ставропольского края Валерий Гаевский отправил в отставку региональное правительство.
"Сегодня принял отставку правительства края в полном составе", - сказал Гаевский журналистам.
Причинами решения, по словам губернатора, стало то, что не все члены нынешнего состава кабмина справлялись со своими обязанностями.
"Кто-то достиг потолка компетентности, кто-то по возрасту. И тонкой настройкой здесь уже не обойтись", - заявил Гаевский.