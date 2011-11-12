Патриарх Кирилл прибыл в столицу Сирии
В субботу предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл прибыл в Дамаск с официальным визитом.
В аэропорту патриарха встречали патриарх Антиохии и всего Востока Игнатий IV, директор европейского департамента МИД Сирии Гассан Нусейр и другие представители ведомства.
Ранее сообщалось, что предстоятель встретится с президентом Сирии Башаром Асадом и верховным муфтием Ахмедом Бадром эд-Дин Хасуном.
Представители РПЦ неоднократно подчеркивали, что испытывают обеспокоенность по поводу возможных гонений на христианское меньшинство в ситуации политической нестабильности.