Итальянская фондовая биржа открылась ростом
- 14 ноября 2011
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Фондовая биржа Италии открылась ростом показателей на фоне сообщений о том, что новое правительство страны возглавит экономист и бывший комиссар Европейской комиссии Марио Монти.
После открытия торгов индекс биржи поднялся на 1,59%.
Ранее азиатские торговые площадки ответили на смену правительства Италии ростом.