Итальянская фондовая биржа открылась ростом

Фондовая биржа Италии открылась ростом показателей на фоне сообщений о том, что новое правительство страны возглавит экономист и бывший комиссар Европейской комиссии Марио Монти.

После открытия торгов индекс биржи поднялся на 1,59%.

Ранее азиатские торговые площадки ответили на смену правительства Италии ростом.