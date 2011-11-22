Космонавты "Союза ТМА-02М" приземлились в Казахстане

Спускаемая капсула пилотируемого корабля "Союз ТМА-02М" благополучно приземлилась в Казахстане в расчетном районе.

Спасатели открыли люк и эвакуируют космонавтов: россиянина Сергея Волкова, американца Майкла Фоссума и японца Сатоси Фурукава.

Им предстоит пройти медицинское обследование.

Изначально возвращение космонавтов планировалось на 16 ноября, но из-за аварии грузового корабля "Прогресс М-12М" было перенесено на 22 ноября