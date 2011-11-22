Космонавты "Союза ТМА-02М" приземлились в Казахстане
- 22 ноября 2011
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне
Спускаемая капсула пилотируемого корабля "Союз ТМА-02М" благополучно приземлилась в Казахстане в расчетном районе.
Спасатели открыли люк и эвакуируют космонавтов: россиянина Сергея Волкова, американца Майкла Фоссума и японца Сатоси Фурукава.
Им предстоит пройти медицинское обследование.
Изначально возвращение космонавтов планировалось на 16 ноября, но из-за аварии грузового корабля "Прогресс М-12М" было перенесено на 22 ноября