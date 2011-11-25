Совет Федерации утвердил дату выборов президента РФ
- 25 ноября 2011
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На заседании в пятницу Совет Федерации назначил дату выборов президента России: голосование пройдет 4 марта 2012 года.
"Именно Совет Федерации, являясь палатой высшего законодательного органа, в рамках своих конституционных полномочий назначает дату выборов президента РФ", - напомнил сенаторам глава комитета по конституционному законодательству Алексей Александров.
Выборы президента назначаются в соответствии с действующим законодательством не ранее, чем за 100 дней, и не позднее, чем за 90 дней до самого дня голосования по кандидатуре главы государства.