Совет Федерации утвердил дату выборов президента РФ

На заседании в пятницу Совет Федерации назначил дату выборов президента России: голосование пройдет 4 марта 2012 года.

"Именно Совет Федерации, являясь палатой высшего законодательного органа, в рамках своих конституционных полномочий назначает дату выборов президента РФ", - напомнил сенаторам глава комитета по конституционному законодательству Алексей Александров.

Выборы президента назначаются в соответствии с действующим законодательством не ранее, чем за 100 дней, и не позднее, чем за 90 дней до самого дня голосования по кандидатуре главы государства.