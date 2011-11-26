В дагестанском Каспийске взорвали автомобиль
- 26 ноября 2011
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В субботу в дагестанском Каспийске взорвался автомобиль.
По предварительным данным, пострадал один человек. Его доставили в больницу.
Как сообщают правоохранительные органы, на месте происшествия работает группа следственного управления СК России. Обстоятельства происшествия уточняются.