Правозащитники заявляют о пытках и казнях в Бирме

Стали известны новые свидетельства серьезных нарушений прав человека, совершенных правительственными войсками в Бирме во время конфликта с качинскими повстанцами.

Гуманитарная организация "Партнерство в помощи и развитии", заявляет, что ее сотрудники в ходе нескольких поездок в зону конфликта в северной Бирме собрали информацию о казнях и пытках гражданского населения, а также о направлении людей на принудительные работы.

По мнению представителей организации, эти действия властей Бирмы равносильны военным преступлениям.

Правительство Бирмы недавно провело предварительные переговоры с несколькими группами этнических меньшинств, в том числе качинскими повстанцами, о прекращении боевых действий.