Израиль размораживает деньги Палестинской автономии

Израиль объявил о размораживании налоговых отчислений Палестинской автономии.

Выплаты в размере около 100 миллионов долларов были заморожены месяц назад - после того, как глава палестинской администрации Махмуд Аббас подал в ООН заявку на полноправное членство Палестины в организации.

Решение разморозить средства было принято на специальном заседании с участием ключевых министров.

Ранее палестинские чиновники предупредили израильские власти о невыплаченной заработной плате работникам бюджетной сферы, в том числе сотрудникам сил безопасности автономии.