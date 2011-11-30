Израиль размораживает деньги Палестинской автономии
- 30 ноября 2011
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Израиль объявил о размораживании налоговых отчислений Палестинской автономии.
Выплаты в размере около 100 миллионов долларов были заморожены месяц назад - после того, как глава палестинской администрации Махмуд Аббас подал в ООН заявку на полноправное членство Палестины в организации.
Решение разморозить средства было принято на специальном заседании с участием ключевых министров.
Ранее палестинские чиновники предупредили израильские власти о невыплаченной заработной плате работникам бюджетной сферы, в том числе сотрудникам сил безопасности автономии.