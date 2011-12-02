В отношении брата Батуриной возбуждено второе дело

Против шурина экс-мэра Москвы, бизнесмена Виктора Батурина возбуждено еще одно уголовное дело по обвинению в уклонении от уплаты налогов, подтвердил Следственный комитет России (СКР).

"По версии следствия, Батурин, имея умысел на уклонение от уплаты налогов, подал в налоговые органы декларацию по налогу на доходы физических лиц (полученные в 2007 году), в которую он не включил сведения о получении дохода от продажи банковских векселей на общую сумму более 178,4 млн рублей", - сообщил Интерфаксу официальный представитель СКР Владимир Маркин.

В понедельник шурин бывшего столичного мэра Юрия Лужкова был задержан в столице по обвинению в покушении на мошенничество.