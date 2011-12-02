Саркози и Кэмерон обсуждают план по спасению евро
- 2 декабря 2011
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В Париже президент Франции Николя Саркози и британский премьер Дэвид Кэмерон обсуждают план по спасению еврозоны, разработанный властями Франции и Германии.
Хотя Британия и не входит в еврозону, однако власти страны хотят быть уверенными, что предпринимаемые Еврогруппой меры по спасению экономики не отразятся негативным образом на экономике Соединенного Королевства.
В понедельник состоится встреча Саркози и канцлера Германии Ангелы Меркель, по итогам которого они представят совместные предложения по реформированию Евросоюза.