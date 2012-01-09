Арабы купили в Британии сеть магазинов женского белья

Кувейтская корпорация Alshaya купила в Британии около 60 магазинов, принадлежавших ретейлеру женского нижнего белья La Senza, после того, как предприятие объявило о банкротстве.

Еще 84 магазина и 18 офисов La Senza будут закрыты, в результате чего работу потеряют примерно 1300 человек.

Администрация компании заявила, что соглашение с Alshaya позволит сохранить более тысячи рабочих мест.

Под торговой маркой La Senza выпускается сексуальное и очень провокационное дамское белье. Новые владельцы бренда обещают инвестировать в предприятие более 150 миллионов долларов.