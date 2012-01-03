США проведут переговоры с соседними с КНДР странами

Представитель США отправился в первую поездку по странам юго-восточной Азии после смерти северокорейского лидера Ким Чен Ира.

Заместитель госсекретаря США Курт Кемпбелл посетит Пекин, Сеул и Токио, где обсудит, как сообщается, вопросы, касающиеся отношений этих стран с Северной Кореей.