США проведут переговоры с соседними с КНДР странами
- 3 января 2012
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Представитель США отправился в первую поездку по странам юго-восточной Азии после смерти северокорейского лидера Ким Чен Ира.
Заместитель госсекретаря США Курт Кемпбелл посетит Пекин, Сеул и Токио, где обсудит, как сообщается, вопросы, касающиеся отношений этих стран с Северной Кореей.