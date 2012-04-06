Грузия выходит из договора с РФ "Открытое небо"

Грузия прекращает взаимодействие с Россией по договору "Открытое небо", говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Грузии.

По данным грузинской стороны, Россия не выполняет взятые на себя обязательства по договору и предпринимает попытки использовать соглашение для легализации "так называемой независимости Абхазии и Южной Осетии".

В Тбилиси также заявили, что не допустят "никаких наблюдательных полетов с участием России над территорией республики".

Договор "Открытое небо" был принят в 1992 году, его задачей названы развитие открытости и расширение возможностей по предотвращению кризисов в регионе.