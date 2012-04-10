Китайский политический активист получил тюремный срок

Суд Пекина приговорил китайскую политическую активистку Ни Юлань к 2 годам заключения за порчу имущества и причинение беспокойства. За решетку попал и ее супруг.

Ни Юлань и ее муж отвергают обвинения. По словам адвокатов, пару преследуют, чтобы заставить активистов замолчать. Ни Юлань выступала в защиту людей, которых переселяли из своих жилищ. По ее мнению, граждан выселяли насильственно, чтобы очистить площади для постройки и развития недвижимости.

Ни Юлань уже несколько лет передвигается на инвалидной коляске. Amnesty International утверждает, что увечья она получила вследствие жестокого обращения в полицейском участке. На этот раз Ни Юлань и ее супруг были задержаны в ходе серии арестов, которые совпали с событиями "арабской весны".