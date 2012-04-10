"Фольксваген" Ангелы Меркель выставили на аукцион

Старый автомобиль, принадлежавший канцлеру Германии Ангеле Меркель, выставлен на аукцион на интернет-портале e-bay.

Согласно сопроводительным документам, Ангела Меркель приобрела белый "Фольксваген" в начале 1990-х годов, сразу же после падения Берлинской стены.

К автомобилю немецкого канцлера проявили интерес более 150 потенциальных покупателей.

Цена предложения за подержанный "Фольксваген" Ангелы Меркель уже в 200 раз превысила стоимость аналогичных лотов.