Тела жертв катастрофы SSJ в Индонезии передают родным
В Индонезии в среду началась церемония передачи родственникам и представителям соответствующих посольств останков погибших при крушении российского лайнера Sukhoi Superjet 100.
Церемония проходит в аэропорту "Халим-Перданакусума", откуда SSJ-100 отправился в свой последний полет.
В четверг в Москву будут доставлены тела восьми россиян, погибших в результате крушения лайнера, сообщило министерство промышленности и торговли России.
Самолет разбился во время демонстрационного полета 9 мая, врезавшись в склон горы Салак. Предположительно, лайнер уходил от грозовых облаков.
На его борту находились 45 человек, среди них восемь россиян, американец и француз.
Расшифровка записей одного из бортовых самописцев авиалайнера продолжается. Второй "черный ящик" не найден.