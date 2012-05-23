Тела жертв катастрофы SSJ в Индонезии передают родным

В Индонезии в среду началась церемония передачи родственникам и представителям соответствующих посольств останков погибших при крушении российского лайнера Sukhoi Superjet 100.

Церемония проходит в аэропорту "Халим-Перданакусума", откуда SSJ-100 отправился в свой последний полет.

В четверг в Москву будут доставлены тела восьми россиян, погибших в результате крушения лайнера, сообщило министерство промышленности и торговли России.

Самолет разбился во время демонстрационного полета 9 мая, врезавшись в склон горы Салак. Предположительно, лайнер уходил от грозовых облаков.

На его борту находились 45 человек, среди них восемь россиян, американец и француз.

Расшифровка записей одного из бортовых самописцев авиалайнера продолжается. Второй "черный ящик" не найден.