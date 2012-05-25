ООН не видит прогресса в прекращении конфликта в Сирии
- 25 мая 2012
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Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что ситуация в Сирии остается напряженной и прогресс в попытках положить конец конфликту слабо ощутим.
Генсек ООН подчеркнул также, что группировки, противодействующие силам президента Ассада, контролируют некоторые районы крупных городов.