ООН не видит прогресса в прекращении конфликта в Сирии

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что ситуация в Сирии остается напряженной и прогресс в попытках положить конец конфликту слабо ощутим.

Генсек ООН подчеркнул также, что группировки, противодействующие силам президента Ассада, контролируют некоторые районы крупных городов.