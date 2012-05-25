"Ведомости": "Яндекс" обогнал Первый канал по аудитории

Интернет-портал "Яндекс" обошел Первый канал и стал лидером российского медиарынка по аудитории, пишет в пятницу газета "Ведомости".

"В апреле "Яндекс" посещало 19,1 млн человек в день, а Первый канал смотрело 18,2 млн человек в день", - приводит издание данные аналитиков из TNS.

Первый канал все время был самым популярным медиаресурсом в стране, интернет-портал обогнал его впервые, подчеркивают "Ведомости".

Портал смотрит больше людей, чем телевидение, но на телеканалах пока не верят, что интернет-ресурс может зарабатывать больше денег, чем они, замечает газета.