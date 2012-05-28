Активисты: в Москве задержана 18-летняя протестующая

По сообщениям активистов оппозиции, 18-летняя участница "бессрочных гуляний" на Чистопрудном бульваре и протестов против вырубки леса в Жуковском Александра Духанина была задержана в Москве и допрошена из-за "призывов к беспорядкам".

"Вчера задержали Александру Духовину, отвезли в ГУВД на Петровку, 38. Ей вменяют две статьи УК РФ (призывы к массовым беспорядкам и насилие к представителю власти)", - отмечено в микроблоге сообщества "РосУзник", направившего к арестованной адвоката.

По словам защиты, на очной ставке сотрудник ОМОНа признал в Духаниной "человека, бросившего кусок асфальта" в оцепление полиции на Болотной площади 6 мая.

Активистка категорически отрицает насильственный характер своих действий на всех манифестациях, в то время как ее знакомые сообщили, что сотрудники полиции намеревались обыскать ее квартиру.