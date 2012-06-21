Генетики нашли подтверждение легенде о царице Савской
Ученые, занимающиеся расшифровкой ДНК жителей современной Эфиопии, нашли косвенное подтверждение легенде о царице Савской.
Исследователи обнаружили, что геномы некоторых эфиопов имеют поразительное сходство с геномами израильтян, египтян и сирийцев.
По преданию, царица Савская три тысячи лет назад посетила Иерусалим и имела сына от царя Соломона.
Британские и эфиопские генетики отмечают, что, согласно результатам исследования, геномы, поразительно похожие на те, что содержатся в ДНК израильтян, египтян и сирийцев, появились у эфиопов приблизительно три тысячи лет назад.
Легенда о царице Савской и царе Соломоне упоминается в эфиопской книге "Кебра Негаст" (Книга о славе царей), а также в Библии и Коране.