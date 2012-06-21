Генетики нашли подтверждение легенде о царице Савской

Ученые, занимающиеся расшифровкой ДНК жителей современной Эфиопии, нашли косвенное подтверждение легенде о царице Савской.

Исследователи обнаружили, что геномы некоторых эфиопов имеют поразительное сходство с геномами израильтян, египтян и сирийцев.

По преданию, царица Савская три тысячи лет назад посетила Иерусалим и имела сына от царя Соломона.

Британские и эфиопские генетики отмечают, что, согласно результатам исследования, геномы, поразительно похожие на те, что содержатся в ДНК израильтян, египтян и сирийцев, появились у эфиопов приблизительно три тысячи лет назад.

Легенда о царице Савской и царе Соломоне упоминается в эфиопской книге "Кебра Негаст" (Книга о славе царей), а также в Библии и Коране.