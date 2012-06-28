Ряд крупных мировых банков подозревается в манипуляциях

Регуляторы в США, Европе и Азии проверяют ряд крупнейших мировых банков, подозревая их в манипулировании ставками межбанковского кредитования, что повлияло на стоимость заимствований для миллионов их клиентов

Среди банков, которые подверглись проверке, - Citigroup, JP Morgan и Deutsche Bank.

Днем ранее штраф в размере 452 млн долларов был наложен на Barclays Bank.

По данным британских и американских регуляторов, Barclays предоставлял неверную информацию о стоимости банковских заимствований, пытаясь увеличить прибыль и поддержать надежный имидж.

Служба финансового надзора Великобритании полагает, что наиболее серьезные манипуляции ставками межбанковского кредитования пришлись на период между 2005 и 2009 годами.