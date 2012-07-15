Автомобиль обнаружили на eBay спустя 40 лет после угона

Американский автолюбитель, чей любимый "спорткар" был угнан в далеком 1970-м году, сумел разыскать авто с помощью интернет-магазина eBay.

Сообщается, что автомобиль марки Austin Healey был похищен прямо из гаража Роберта Рассела, проживавшего в те годы в Филадельфии.

Владелец авто, тем не менее, даже спустя много лет продолжал поиски и спустя годы обнаружил машину с таким же серийным номером на сайте интернет-аукционов.

Рассел тут же оповестил полицию, которая довольно быстро разыскала автомобиль в одном из гаражей Лос-Анджелеса.