Растет число жертв землетрясений в Иране
- 11 августа 2012
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Как сообщают иранские СМИ, число жертв двух землетрясений в районе города Тебриз выросло до 180 человек.
При этом власти заявляют, что количество погибших может возрасти.
Землетрясения магнитудой 6,4 и 6,3 произошли днем в субботу.