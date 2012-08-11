Растет число жертв землетрясений в Иране

Как сообщают иранские СМИ, число жертв двух землетрясений в районе города Тебриз выросло до 180 человек.

При этом власти заявляют, что количество погибших может возрасти.

Землетрясения магнитудой 6,4 и 6,3 произошли днем в субботу.