40 корейцев плывут к оспариваемым Японией островам

Более 40 корейцев во главе с рок-певцом Ким Чжан Хуном начали эстафетный заплыв на 200 км в знак признания суверенитета Сеула над островами Токто, оспариваемыми Японией как архипелаг Такэсима, также известный как острова Лианкур.

Все спортсмены прыгнули в воду в городе Ульджин на восточном побережье Южной Кореи и направились к спорной земле.

10 августа острова посетил Ли Мен Бак, став первым корейским президентом, лично ступившим на спорную территорию. В знак протеста Япония отозвала своего посла в Сеуле.

С 1954 года на островах дислоцируется небольшое подразделение южнокорейской береговой охраны.