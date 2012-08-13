40 корейцев плывут к оспариваемым Японией островам
- 13 августа 2012
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Более 40 корейцев во главе с рок-певцом Ким Чжан Хуном начали эстафетный заплыв на 200 км в знак признания суверенитета Сеула над островами Токто, оспариваемыми Японией как архипелаг Такэсима, также известный как острова Лианкур.
Все спортсмены прыгнули в воду в городе Ульджин на восточном побережье Южной Кореи и направились к спорной земле.
10 августа острова посетил Ли Мен Бак, став первым корейским президентом, лично ступившим на спорную территорию. В знак протеста Япония отозвала своего посла в Сеуле.
С 1954 года на островах дислоцируется небольшое подразделение южнокорейской береговой охраны.