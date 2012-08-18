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Министры 30 стран обсудят конфликт Британии и Эквадора

Последнее обновление: суббота, 18 августа 2012 г., 00:56 GMT 04:56 MCK

Министры иностранных дел более чем 30 стран Северной и Южной Америки встретятся в следующую пятницу, чтобы обсудить дипломатический кризис в отношениях Британии и Эквадора.

Почти все члены Организации американских государств - кроме США, Канады и Тринидада и Тобаго - согласились обсудить ситуацию, вызванную решением Эквадора Нажать предоставить политическое убежище создателю Wikileaks Джулиану Ассанжу.

Британские власти намерены арестовать Ассанжа, как только он покинет посольство Эквадора в Лондоне, где провел уже два месяца.

Ассанжу Нажать угрожает экстрадиция в Швецию, где его обвиняют в сексуальных преступлениях. Создатель Wikileaks называет дело, фигурантом которого он является, политически мотивированным.

Швеция опровергает заявления Эквадора о том, что Ассанжу может угрожать политическое преследование в случае экстрадиции.

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