Министры иностранных дел более чем 30 стран Северной и Южной Америки встретятся в следующую пятницу, чтобы обсудить дипломатический кризис в отношениях Британии и Эквадора.

Почти все члены Организации американских государств - кроме США, Канады и Тринидада и Тобаго - согласились обсудить ситуацию, вызванную решением Эквадора Нажать предоставить политическое убежище создателю Wikileaks Джулиану Ассанжу.

Британские власти намерены арестовать Ассанжа, как только он покинет посольство Эквадора в Лондоне, где провел уже два месяца.

Ассанжу Нажать угрожает экстрадиция в Швецию, где его обвиняют в сексуальных преступлениях. Создатель Wikileaks называет дело, фигурантом которого он является, политически мотивированным.

Швеция опровергает заявления Эквадора о том, что Ассанжу может угрожать политическое преследование в случае экстрадиции.