У суда собрались сторонники и противники Pussy Riot

У здания Хамовнического суда в центре Москвы в эти минуты проходит несколько акций как за, так и против участниц панк-группы Pussy Riot, которым сегодня должен быть вынесен приговор.

Сторонники подсудимых собрались в непосредственной близости от суда с плакатами в защиту девушек.

Рядом в 7-ом Ростовском переулке находятся противники Pussy Riot с плакатами и символикой партии ЛДПР.

К зданию суда стянуты большие силы полиции - несколько улиц заставлены полицейскими автобусами.

Движение автотранспорта в 7-м Ростовском переулке сильно затруднено.

Оглашение приговора назначено на 15:00. Девушек обвиняют в хулиганстве, прокурор потребовал трех лет лишения свободы.