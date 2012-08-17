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У суда собрались сторонники и противники Pussy Riot

Последнее обновление: пятница, 17 августа 2012 г., 09:25 GMT 13:25 MCK

У здания Хамовнического суда в центре Москвы в эти минуты проходит несколько акций как за, так и против участниц панк-группы Pussy Riot, которым сегодня должен быть вынесен приговор.

Сторонники подсудимых собрались в непосредственной близости от суда с плакатами в защиту девушек.

Рядом в 7-ом Ростовском переулке находятся противники Pussy Riot с плакатами и символикой партии ЛДПР.

К зданию суда стянуты большие силы полиции - несколько улиц заставлены полицейскими автобусами.

Движение автотранспорта в 7-м Ростовском переулке сильно затруднено.

Оглашение приговора назначено на 15:00. Девушек обвиняют в хулиганстве, прокурор потребовал трех лет лишения свободы.

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