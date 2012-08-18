Француз без рук и ног переплыл пять континентов

Французский пловец, у которого в результате поражения электротоком были ампутированы руки и ноги, завершил плавание по маршруту, связавшему пять континентов.

Используя ласты, прикрепленные к протезам, Филипп Круазон проплыл по ледяным водам Берингова пролива между американским островом Малый Диомид и его российским близнецом Великий Диомид, тем самым символически соединив Азию и Америку.

Последние три месяца он проплыл из Папуа-Новой Гвинеи в Индонезию, связав Океанию и Азию, пересек Красное море, связав таким образом Африку и Азию, а также Гибралтарский пролив, отделяющий Европу от Африки.

Врачи ампутировали Филиппу Круазону обе руки и ноги после несчастного случая в 1994 году. Филиппа ударило током, когда он чинил антенну на крыше своего дома: высоковольтный кабель задел металлическую лестницу, на которой Филипп стоял.