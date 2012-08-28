Конституционный суд оставил ребенка суррогатной матери

Высший судебный орган России отказал генетическим родителям ребенка в рассмотрении жалобы на порядок регистрации детей, родившихся по программам суррогатного материнства.

Таким образом, фактически оставлено в силе решение судов низшей инстанции о законности регистрации в качестве родителей ребенка суррогатной матери и ее бывшего мужа.

В начале 2010 года жительница Ульяновской области заключила договор с генетическими родителями, согласно которому обязалась выносить ребенка генетических родителей, родить его и передать отцу и матери.

Однако вскоре между сторонами возник конфликт: суррогатная мать разорвала договор, а после рождения ребенка оформила его в органе ЗАГС на свое имя и имя ее бывшего супруга.

Генетические родители попытались через различные суды аннулировать запись о рождении ребенка и добиться регистрации в качестве отца и матери новорожденного, однако всюду получили отказ.

Теперь позицию законодателей подтвердил и Конституционный суд: в решении об отказе в рассмотрении жалобы родителей говорится, что "оспариваемые заявителями законоположения их конституционные права в указанном ими аспекте не нарушают".

Однако не все члены Конституционного суда согласились с этим решением. Судья Сергей Князев голосовал против отказа в рассмотрении жалобы и выразил по этому поводу свое частное мнение.

"Закрепляя исключительную прерогативу суррогатной матери в разрешении вопроса о наделении генетических (биологических) родителей материнскими и отцовскими правами, законодатель остается безучастным к интересам лиц, чьи половые клетки использовались для оплодотворения женщины, вынашивающей плод", - отмечает судья.

"Тем самым создается легальная почва для нарушения баланса конституционных ценностей и умаления прав и законных интересов не только генетических родителей, но и ребенка, рожденного в результате применения соответствующей вспомогательной репродуктивной технологии", - считает Сергей Князев.