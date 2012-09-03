Онищенко заявил, что спас культуру виноделия Грузии

Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что запретив импорт грузинского вина в Россию, он сохранил культуру виноделия региона Кахетия.

"Я могу почти с уверенностью сказать, что, по меньшей мере, заслуженным деятелем культуры Кахетии я должен быть. Я сохранил древнейшую культуру виноделия, которая именно этому региону нынешней Грузии присуща", - заявил Онищенко в эфире радио "Эхо Москвы".

Онищенко сравнил санкции в отношении грузинского вина с "ампутацией", необходимой, чтобы пресечь поставки контрафактной продукции.