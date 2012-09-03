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Онищенко заявил, что спас культуру виноделия Грузии

Последнее обновление: понедельник, 3 сентября 2012 г., 19:12 GMT 23:12 MCK

Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что запретив импорт грузинского вина в Россию, он сохранил культуру виноделия региона Кахетия.

"Я могу почти с уверенностью сказать, что, по меньшей мере, заслуженным деятелем культуры Кахетии я должен быть. Я сохранил древнейшую культуру виноделия, которая именно этому региону нынешней Грузии присуща", - заявил Онищенко в эфире радио "Эхо Москвы".

Онищенко сравнил санкции в отношении грузинского вина с "ампутацией", необходимой, чтобы пресечь поставки контрафактной продукции.

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