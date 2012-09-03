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Николай Толстых возглавил Российский футбольный союз

Последнее обновление: понедельник, 3 сентября 2012 г., 12:33 GMT 16:33 MCK

Николай Толстых был избран новым президентом Российского футбольного союза на внеочередной конференции в Москве.

Толстых занимает должность исполнительного директора Олимпийского комитета России.

Во втором туре тайного голосования Толстых получил 148 голосов делегатов, опередив главу Российской футбольной премьер-лиги Сергея Прядкина. Всего на пост президента РФС претендовали семь кандидатов.

Предыдущий глава РФС Нажать Сергей Фурсенко покинул пост в июне после неудачного выступления сборной России на чемпионате Европы-2012 года. С тех пор должность исполняющего обязанности главы РФС занимал первый вице-президент организации Никита Симонян.

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