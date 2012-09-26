Иран представил свой беспилотник "Шахид-129"

Тегеран представил беспилотный летательный аппарат "Шахид-129" собственного производства, который рассчитан на выполнение разведывательных и боевых задач.

Как говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции, беспилотник может находиться в воздухе в течение суток и может поражать цели на расстоянии до 2000 км.

В прошлом году иранские власти продемонстрировали американский беспилотник RQ-170 Sentinel.

Официальный Тегеран заявил, что беспилотник был захвачен в результате операции с применением технологий электронной войны.

США в свою очередь утверждают, что аппарат попал в руки иранцев из-за неисправности.