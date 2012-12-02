На северо-востоке Нигерии жестоко убиты 10 христиан

10 христиан были убиты во время нападения на деревню на северо-востоке Нигерии. Как рассказывают свидетели, нападавшие использовали огнестрельное оружие и мачете.

Предположительно, атака была организована исламистами. Ранее на этой неделе в том же районе страны, возле границы с Камеруном, были убиты двое полицейских.

Нападения на христиан на севере Нигерии в последнее время участились. За последние несколько лет исламисты из секты "Боко харам" совершили ряд громких атак на военные и гражданские объекты в северных регионах страны, в том числе на христианские церкви и полицейские участки. Жертвами атак стали сотни человек.

Армия Нигерии в этом году провела несколько военных операций против исламистской секты.