Австрия: собака устроила пожар, включив электроплиту
Голодная собака, оставленная дома хозяевами, устроила крупный пожар на одном из альпийских курортов. Как полагают местные пожарные, она включила электрическую плиту, пытаясь добраться до лежавшей на ней еды.
Инцидент произошел в австрийской коммуне Штег на западе страны. По мнению пожарных, обрывки обгоревшей упаковки, найденные на плите в сгоревшем доме, говорят о том, что собака пыталась добраться до припасов и нечаянно включила плиту. Когда плита раскалилась, бумага загорелась.
Хозяева собаки в это время гуляли.
Около 140 человек тушили пожар в течение почти трех часов. Среди людей пострадавших не было, однако сама предполагаемая виновница инцидента не выжила.