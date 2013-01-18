Дума поддержала закон о тестировании детей на наркотики

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о тестировании учащихся на употребление наркотиков.

Авторы законопроекта надеются создать систему раннего выявления употребления наркотиков школьниками.

"Важно, что тестирование будет добровольным - для его прохождения с 15-ти лет необходимо письменное согласие учащегося, до достижения школьником этого возраста решение принимают родители", - отметил Балыхин.

В случае выявления употребления наркотиков или возникновения подозрений учащийся будет направлен к наркологам. При этом законодатели уверяют, что будет соблюдена конфиденциальность.