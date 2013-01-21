Умер британский кинорежиссер Майкл Уиннер

Известный британский кинорежиссер, сценарист, продюсер и актер Майкл Уиннер скончался в возрасте 77 лет.

За свою жизнь он снял более 30 кинокартин, самой популярной из которых стала "Жажда смерти" с Чарльзом Бронсоном в главной роли.

В кинокартинах Майкла Уиннера играли такие известные актеры как Марлон Брандо и Софи Лорен.

В последние годы Уиннер работал ресторанным критиком в издании Sunday Times.

Прошлым летом Уиннер сообщил, что у него больна печень, и что, по словам врачей, жить ему осталось не более 18 месяцев.