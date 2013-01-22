Франция и Германия отмечают полувековой юбилей Елисейского соглашения, также называемого Пактом о франко-германской дружбе, подписанным 22 января 1963 года французским президентом Шарлем де Голлем и канцлером ФРГ Конрадом Аденауэром в Париже.

В честь празднования юбилея парламенты обеих стран проведут серию торжественных встреч и посетят концерт в Берлинском филармоническом оркестре.

Елисейское соглашение, окончившее многолетнюю вражду между Парижем и Берлином, рассматривается историками как одна из вех на пути к созданию ЕС.