Румыния: аресты по делу об ограблении музея в Роттердаме
- 22 января 2013
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Румынская полиция сообщила об аресте трех человек, подозреваемых в причастности к краже картин известных мастеров из музея Роттердама в октябре 2012 года.
Все арестованные - граждане Румынии.
В октябре прошлого года из музея "Кюнстхал" были похищены полотна Анри Матисса, Пабло Пикассо, Поля Гогена и Клода Моне.