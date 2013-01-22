Румыния: аресты по делу об ограблении музея в Роттердаме

Румынская полиция сообщила об аресте трех человек, подозреваемых в причастности к краже картин известных мастеров из музея Роттердама в октябре 2012 года.

Все арестованные - граждане Румынии.

В октябре прошлого года из музея "Кюнстхал" были похищены полотна Анри Матисса, Пабло Пикассо, Поля Гогена и Клода Моне.