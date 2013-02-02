Япония: певица побрилась налысо из-за табу на отношения

Одна из 90 участниц японской поп-группы AKB48 20-летняя Минами Минегиси побрилась налысо из-за нарушения одного из правил коллектива - запрета на отношения с молодыми людьми.

Певица записала видеообращение к фанатам и менеджменту группы, умоляя простить ее. Ранее таблоид сфотографировал Минегиси выходящей из квартиры своего бойфренда-танцора.

Многие из фанатов девушки сочли бритье головы "чрезмерной мерой" и обвинили продюсеров AKB48 в давлении на вокалисток, отмечая, что у девушек должно быть право "вести нормальную жизнь".

Минегиси входит в состав коллектива с момента его основания в 2005 году менеджером Ясуси Акимото.

Согласно древней японской традиции, бритье головы символизирует покорность и готовность к покаянию.