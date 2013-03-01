Житель США провалился в 10 метровую дыру в грунте
Житель США Джеффри Буш провалился в воронку глубиной в 10 метров, открывшуюся из-за провала грунта прямо под спальней его дома. Пока неизвестно выживет ли мужчина после падения.
Спасательная операция в небольшом городе близ Тампы в штате Флорида временно приостановлена, поскольку специалисты не могут определить насколько устойчив грунт вблизи провала.
Из-за обвала почвы также пострадал родной брат Джеффри Буша, однако его удалось вытащить.
Часть Флориды располагается на подземных известняковых пещерах, которые могут разрушиться из-за водной эрозии, образуя провалы на поверхности.