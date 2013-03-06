Финляндия дала убежище автору книги о чеченской войне

Автор дневника о чеченской войне Полина Жеребцова сообщила, что финские власти предоставили ей политическое убежище.

Убежища в Финляндии Жеребцова и ее муж попросили в январе прошлого года.

"Даже поверить трудно, что после всего что я пережила, мы попали в мир - похожий на человеческий! […] Нам тут безопасно жить. Нормальная полиция: никто не пытает людей, чтобы развлечься! И не убьют за книжку", - написала Жеребцова на своей странице в "Живом Журнале".

Автор опубликованного осенью 2011 года дневника о чеченской войне уехала из России, опасаясь расправы. По словам Полины Жеребцовой, после выхода книги угрозы в свой адрес от неизвестных лиц участились.

В 2009 году, когда российские электронные СМИ начали публиковать отрывки из ее документальных свидетельств, по словам Полины, ей начали поступать первые угрозы от неизвестных лиц с требованием прекратить публикации.