Оппозиция Бирмы проводит первый национальный конгресс

В Рангуне открылся первый национальный конгресс, созванный партией влиятельного оппозиционного деятеля Бирмы, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи.

Возглавляемая Аун Сан Су Чжи "Национальная лига за демократию" существует уже почти 25 лет, но большую часть этого времени ее деятельность была запрещена либо строго ограничена.

После недавних демократических реформ в Бирме "Национальная лига за демократию" получила представительство в парламенте.

Но, как говорит корреспондент Би-би-си в Бирме, оппозиционное движение часто ведет себя непоследовательно и остро нуждается в обновлении.